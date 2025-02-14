Найден способ повысить мощность и долговечность аккумуляторов для транспорта

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательская группа кафедры «Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии» Московского авиационного института (МАИ) нашла способ увеличить мощность и долговечность аккумуляторов. Эксперты разработали новый, более эффективный метод производства литий-железо-фосфатных батарей для транспорта и приборов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы выбрали этот вид батарей ввиду его безопасности, долговечности и простоты изготовления. Он предназначен для большого количества циклов перезарядки. Такие аккумуляторы могут применяться буквально везде: от электробусов, электрических квадроциклов и мотоциклов до бытовых приборов и детских игрушек. Согласно разрабатываемой методике, вначале медная или алюминиевая фольга проходит обработку плазмой в аргоновой среде, обрабатывается бомбардирующими ударами частичками ионов, что позволяет улучшить адгезионные свойства на поверхности фольги. Затем по нашей технологии и рецепту наносится специальный состав электродного материала, который впоследствии проходит сушку и прессуется», — заявил техник кафедры Макар Войтухов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, такая модификация позволит улучшить качество пропитки используемых материалов электролитом, что приведет к увеличению одного из самых важных параметров аккумуляторов — удельной энергоемкости. Ожидается, что емкость аккумулятора вырастет примерно до 15%.
В настоящее время ученые проводят испытания своей методики. В будущем эта технология может быть широко применена в российском производстве литий-железо-фосфатных батарей, спрос на которые постоянно растет. Все работы по проекту реализуются на базе научно-производственной компании «Интэр». Прежде такие исследования открыто не проводились: каждый производитель делает все по своей технологии, и свои методики и рецепты для смеси не раскрывает, отметили в МАИ.