Найден способ повысить мощность и долговечность аккумуляторов для транспорта

В настоящее время ученые проводят испытания своей методики. В будущем эта технология может быть широко применена в российском производстве литий-железо-фосфатных батарей, спрос на которые постоянно растет. Все работы по проекту реализуются на базе научно-производственной компании «Интэр». Прежде такие исследования открыто не проводились: каждый производитель делает все по своей технологии, и свои методики и рецепты для смеси не раскрывает, отметили в МАИ.