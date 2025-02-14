Более 126 тысяч нарушений закона нашла прокуратура Ростовской области за год

За год прокуратура Ростовской области выявила более 126 тысяч нарушений закона. Было принято более 87 тысяч актов прокурорского реагирования. А по инициативе прокуроров возбудили 531 уголовное дело. Об этом говорится в отчете надзорного ведомства за 2024 год.
Благодаря прокурорам перед работниками предприятий была погашена задолженность по заработной плате на более 58 миллионов рублей. Около 4,8 тысячи необоснованных проверок бизнеса было пресечено надзорным ведомством.
Прокуратура также помогла обеспечить жильем, лекарствами, медицинской помощью и доступным образованием более шести тысяч детей, которые остались без попечения родителей, и детей-инвалидов.
В экологической сфере было выявлено 12 тысяч нарушений законности. Было ликвидировано более трех тысяч несанкционированных свалок.
— В сфере противодействия преступности принимались меры, направленные на укрепление законности и правопорядка, координацию действий правоохранительных органов, — говорится в сообщении.