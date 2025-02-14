Более 126 тысяч нарушений закона нашла прокуратура Ростовской области за год

За год прокуратура Ростовской области выявила более 126 тысяч нарушений закона. Было принято более 87 тысяч актов прокурорского реагирования. А по инициативе прокуроров возбудили 531 уголовное дело. Об этом говорится в отчете надзорного ведомства за 2024 год.