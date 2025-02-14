Программу «Башкирское долголетие» продлили до 2030 года

Программа предусматривает рост вовлеченности в реализуемые мероприятия представителей старшего поколения до 38,7% от общего числа пожилых людей к 2030 году (в 2025 году — 32,5%). В результате предполагается достичь последовательного роста продолжительности жизни в Башкирии. Уже в 2025 году он должен составить 74 года (в 2024 году — 73,2 года). Предполагается, что за 5 лет в несколько раз вырастет число пожилых людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом: с 18,3% в 2025 году до 45% в 2030 году.
Программа предусматривает формирование здорового образа жизни среди пожилых людей, оказание качественных социальных услуг, профессиональное обучение, обеспечение занятости, стимулирование творческой активности, вовлечение пожилых людей в программы волонтерства и наставничества, туризма. Предполагается, что ежегодно в однодневные туры по республике смогут выезжать 15 тыс. граждан пожилого возраста, ежегодно по 1333 туриста смогут на льготных условиях отправиться в Беларусь.
Напомним, проект «Башкирское долголетие» был запущен в Башкирии в 2020 году по инициативе Главы республики Радия Хабирова. За эти годы он доказал свою востребованность и эффективность. Так, в 2024 году участниками проекта стали более 290 тыс. человек, а за весь период реализации — более 690 тыс.