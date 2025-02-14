В субботу ярмарочная торговля будет организована возле парка «Волна», на улице Рабкоров, 20, на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи. В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, кроме площадок возле парка «Волна» и перед Дворцом молодежи.
Уфимцев приглашают на сельхозярмарки
В Уфе 15 и 16 февраля состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить мясо, овощи и другие натуральные продукты башкирского производства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.