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Уфимцев приглашают на сельхозярмарки

В Уфе 15 и 16 февраля состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить мясо, овощи и другие натуральные продукты башкирского производства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Башинформ

В субботу ярмарочная торговля будет организована возле парка «Волна», на улице Рабкоров, 20, на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи. В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, кроме площадок возле парка «Волна» и перед Дворцом молодежи.

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