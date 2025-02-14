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Синоптики обещают небольшой снег и до −6 градусов в Омской области 15 февраля

В утренние часы при прояснении столбик термометра опустится до −21 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В субботу в Омской области воздух прогреется до −6 градусов и пройдет небольшой снег местами. О том, какая будет погода в Омске 15 февраля 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −11 до −16, а днем — от −6 до −11 градусов. При прояснении в утренние часы термометр покажет до −21 градусов. В течение суток местами по Омской области пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду.

Местами синоптики прогнозируют изморозь. На дорогах сохранится гололедица.