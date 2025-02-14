Разработан способ ускорения передачи данных

ПЕНЗА, 14 февраля. /ТАСС/. Новая разработка в телекоммуникационной сфере, ускоряющая передачу информации без потери данных, предложена в Пензенском государственном университете (ПГУ). Изобретение может использоваться, в частности, в промышленности и на предприятиях оборонного комплекса, в том числе при производстве беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ПГУ готовы предложить способ для усовершенствования телекоммуникационного оборудования, [благодаря которому] передавать информацию [можно] в разы быстрее, с минимальным отставанием от реального времени. Пользователь получит ее мгновенно. [Изобретение] поможет передавать информацию без потерь, упростит процесс администрирования, снизит потери трафика», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники ПГУ Кирилл Никишин разработал алгоритм ранней диагностики потери трафика реального времени с использованием контроля таймаутов. К трафику реального времени относятся, например, голосовые сообщения, видеоконференции, общение по видеосвязи. Нередко задержки при передаче такого рода данных могут быть критичными для пользователей.
«[Разработанный] алгоритм представляет схему того, как компоненты коммутатора (устройство, позволяющее объединить несколько компьютеров в одну сеть) должны взаимодействовать и работать между собой. [Ученые] представили программно-аппаратную доработку коммутатора. До пензенских ученых не предлагали переложить функции контроля и отсеивания данных на входе коммутатора», — уточнили в министерстве.
Было отмечено, что разработка может применяться в промышленности, военно-промышленном комплексе и гражданской сфере. «Особое направление — это создание БПЛА с внедрением коммутатора и контроллера, работа которых построена по предложенному способу. Передача команд и связь с оператором улучшится в несколько раз. Связь будет защищена от внешних помех», — сообщили в Минобрнауки РФ.