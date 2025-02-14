Разработан способ ускорения передачи данных

Было отмечено, что разработка может применяться в промышленности, военно-промышленном комплексе и гражданской сфере. «Особое направление — это создание БПЛА с внедрением коммутатора и контроллера, работа которых построена по предложенному способу. Передача команд и связь с оператором улучшится в несколько раз. Связь будет защищена от внешних помех», — сообщили в Минобрнауки РФ.