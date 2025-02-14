Бастрыкин взял под личный контроль историю с поборами и буллингом в лицее Казани

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в лицее № 149 практикуют поборы и принуждают к платным кружкам. Также одна из родительниц заявила, что ее дочь травят с первого класса. Одноклассник девочки ударил ее в живот, а администрация школ ничего не предприняла.