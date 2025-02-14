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Бастрыкин взял под личный контроль историю с поборами и буллингом в лицее Казани

Речь идет об образовательном учреждении № 149 с татарским языком обучения.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль историю с поборами и буллингом в лицее Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в лицее № 149 практикуют поборы и принуждают к платным кружкам. Также одна из родительниц заявила, что ее дочь травят с первого класса. Одноклассник девочки ударил ее в живот, а администрация школ ничего не предприняла.

Директор лицея Фирдауз Вафина опровергла все обвинения. По ее словам, никто не обращался к ней по вопросам буллинга. Все дети в школе воспитанные, подобных проблем не возникало.

Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по республике доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, Бастрыкин также поручил завести уголовное дело после нападения собак на детей в Татарстане. Бродячие собаки набросились на двух школьников в Зеленодольске.

образование
СК