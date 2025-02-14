Опасную бактерию нашли в семенах моркови в Иркутске

В Иркутске в семенах моркови нашли опасную бактерию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора региона и республики Бурятия, семена овощей, ягод и цветов имеют высокий фитосанитарный риск. А это значит, что в них могут попасть карантинные вредители. Что касается семян моркови в областном центре, то в 2024 году именно в них нашли бактерию Зебра чип.
— 10 февраля специалисты управления провели очередное выездное обследование торговых точек, реализующих семена на территории Приангарья. Специалисты настоятельно рекомендуют садоводам приобретать исключительно сертифицированную семенную продукцию, чтобы минимизировать риски возникновения карантинных ситуаций, — поделились в управлении.
Выявленная в прошлом году бактерия угрожает не только моркови, но и картофелю, перцам, томатам и сельдерею. Она вызывает потерю урожая, портит почву и внешний вид растений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на Масленичной неделе пройдет 45 мероприятий.