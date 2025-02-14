Опасную бактерию нашли в семенах моркови в Иркутске

В Иркутске в семенах моркови нашли опасную бактерию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора региона и республики Бурятия, семена овощей, ягод и цветов имеют высокий фитосанитарный риск. А это значит, что в них могут попасть карантинные вредители. Что касается семян моркови в областном центре, то в 2024 году именно в них нашли бактерию Зебра чип.