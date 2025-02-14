Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В феврале омичи получат пенсию с учётом доиндексации

Повышение затронуло 509 тысяч человек.

Источник: Om1 Омск

В Омской области страховые пенсии с начала года проиндексированы с учётом фактического роста цен. В январе они увеличились на 7,3%, а позже, по решению президента, индексация была доведена до 9,5%. Об этом сообщили в Омском отделении Социального фонда России.

Пенсионеры региона уже получают выплаты с учётом доиндексации. В феврале вместе с новой пенсией омичам перечисляется и доплата за январь. В общей сложности повышение затронуло 509 тысяч человек.

Дополнительные обращения в Социальный фонд не требуются — перерасчёт производится автоматически. Выплаты через «Почту России» доставляют по стандартному графику с 3 по 25 февраля. Для клиентов банков пенсии за 16 февраля перечислили заранее — 14 февраля, а за 21 февраля выплаты пройдут в обычный день.

С этого года страховые пенсии увеличены не только для неработающих граждан, но и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.

По вопросам начислений можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100−00−01.

График работы горячей линии:

понедельник — четверг: 8:30 — 17:45; пятница: 8:30 — 16:30.