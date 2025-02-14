В феврале омичи получат пенсию с учётом доиндексации

В Омской области страховые пенсии с начала года проиндексированы с учётом фактического роста цен. В январе они увеличились на 7,3%, а позже, по решению президента, индексация была доведена до 9,5%. Об этом сообщили в Омском отделении Социального фонда России.
Пенсионеры региона уже получают выплаты с учётом доиндексации. В феврале вместе с новой пенсией омичам перечисляется и доплата за январь. В общей сложности повышение затронуло 509 тысяч человек.
Дополнительные обращения в Социальный фонд не требуются — перерасчёт производится автоматически. Выплаты через «Почту России» доставляют по стандартному графику с 3 по 25 февраля. Для клиентов банков пенсии за 16 февраля перечислили заранее — 14 февраля, а за 21 февраля выплаты пройдут в обычный день.
С этого года страховые пенсии увеличены не только для неработающих граждан, но и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.
По вопросам начислений можно обратиться в единый контакт-центр по телефону
График работы горячей линии:
понедельник — четверг: 8:30 — 17:45; пятница: 8:30 — 16:30.