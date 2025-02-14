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Девять ушедших на запасные аэродромы самолетов вернулись в Сочи

В аэропорт Сочи прибыли все рейсы, ушедшие на запасные аэродромы.

Источник: Комсомольская правда

Все самолеты, совершившие посадки на запасных аэродромах из-за временного закрытия аэропорта Сочи, прибыли на курорт. Всего таких рейсов было девять, рассказали в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования», — написали в телеграм-канале аэропорта.

Транспортный узел на юге России закрывали почти на два часа. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели 13 февраля в 18:31. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В 20:07 по московскому времени ограничения сняли, и аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.

Напомним, вечером 13 февраля ПВО России над акваторией Черного моря сбила два беспилотника.