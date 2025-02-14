Девять ушедших на запасные аэродромы самолетов вернулись в Сочи

Все самолеты, совершившие посадки на запасных аэродромах из-за временного закрытия аэропорта Сочи, прибыли на курорт. Всего таких рейсов было девять, рассказали в пресс-службе воздушной гавани Сочи.
«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования», — написали в телеграм-канале аэропорта.
Транспортный узел на юге России закрывали почти на два часа. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели 13 февраля в 18:31. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В 20:07 по московскому времени ограничения сняли, и аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.
Напомним, вечером 13 февраля ПВО России над акваторией Черного моря сбила два беспилотника.