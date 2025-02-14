Девять ушедших на запасные аэродромы самолетов вернулись в Сочи

Транспортный узел на юге России закрывали почти на два часа. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели 13 февраля в 18:31. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.