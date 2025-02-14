Главные новости 14 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 февраля 2025 года.
Трамп назвал место проведения переговоров России, Украины и США
Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса. Встреча высокопоставленных представителей Москвы, Вашингтона и Киева пройдет в Саудовской Аравии. 14 февраля в Мюнхене запланирован первый контакт переговорных групп США и России.
Вице-президент США заявил о возможной отправке на Украину американских военных
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что команда Трампа при урегулировании конфликта между Киевом и Москвой рассматривает отправку американских военных на Украину и введение экономических санкций как рычаги давления на Россию.
Макрон считает политику Трампа электрошоком для Европы
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после решений Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил бундестагу проголосовать за введение чрезвычайного положения «в связи с конфликтом на Украине» после заявлений Дональда Трампа о переговорах с Россией. Особый режим позволит использовать денежные резервы правительства для оказания помощи Киеву.
Марко Рубио не смог вылететь в Мюнхен из-за неисправности самолета
Самолет, на котором госсекретарь США Марко Рубио отправился на конференцию по безопасности в Мюнхен, оказался неисправным. Воздушное судно с высокопоставленным пассажиром на борту вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В командировку Рубио полетит на другом самолете.