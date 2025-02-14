Главные новости 14 февраля 2025 года

Самолет, на котором госсекретарь США Марко Рубио отправился на конференцию по безопасности в Мюнхен, оказался неисправным. Воздушное судно с высокопоставленным пассажиром на борту вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В командировку Рубио полетит на другом самолете.