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Главные новости 14 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 февраля 2025 года.

Трамп назвал место проведения переговоров России, Украины и США

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса. Встреча высокопоставленных представителей Москвы, Вашингтона и Киева пройдет в Саудовской Аравии. 14 февраля в Мюнхене запланирован первый контакт переговорных групп США и России.

Вице-президент США заявил о возможной отправке на Украину американских военных

Источник: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что команда Трампа при урегулировании конфликта между Киевом и Москвой рассматривает отправку американских военных на Украину и введение экономических санкций как рычаги давления на Россию.

Макрон считает политику Трампа электрошоком для Европы

Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политические ходы Трампа стали встряской для Европейского союза и «электрошок» позволит странам ЕС «ускориться и действовать». Французский лидер считает, что Европе не удастся сохранить стратегическую зависимость от США.

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после решений Трампа

Источник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил бундестагу проголосовать за введение чрезвычайного положения «в связи с конфликтом на Украине» после заявлений Дональда Трампа о переговорах с Россией. Особый режим позволит использовать денежные резервы правительства для оказания помощи Киеву.

Марко Рубио не смог вылететь в Мюнхен из-за неисправности самолета

Источник: AP 2024

Самолет, на котором госсекретарь США Марко Рубио отправился на конференцию по безопасности в Мюнхен, оказался неисправным. Воздушное судно с высокопоставленным пассажиром на борту вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В командировку Рубио полетит на другом самолете.

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