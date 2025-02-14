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Да будет свет: нарушения в оплате за электричество выявила прокуратура Талгарского района

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Прокуратура и акимат Талгарского района выявили нарушения в оплате за электроэнергию более 3 тысяч жителей.

Источник: Sputnik.kz

1140 абонентов оплачивали за электроэнергию через три общих счетчика, подключенных к трансформаторам, что приводило к неравномерному распределению затрат. И если один из потребителей не оплатил за свет, то происходило отключение у всех жильцов.

По инициативе прокуратуры 3 трансформатора переданы в коммунальную собственность, абонентам открыты отдельные лицевые счета и установлены индивидуальные счетчики.

сообщили в прокуратуре Алматинской области

Также выявили 64 бесхозных трансформатора, обеспечивающих электричеством более 90 тысяч жителей, которые находились в аварийном состоянии и часто выходили из строя.

Принятыми мерами прокуратуры 8 трансформаторов, подключенных к 12 тысячам граждан, переданы в собственность акимата для ремонта и дальнейшего обслуживания. Остальные находятся в процессе передачи.

отметили надзорные органы

Данная работа была проделана в рамках проекта «Выведение из тени самовольных монополистов».

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