Да будет свет: нарушения в оплате за электричество выявила прокуратура Талгарского района

1140 абонентов оплачивали за электроэнергию через три общих счетчика, подключенных к трансформаторам, что приводило к неравномерному распределению затрат. И если один из потребителей не оплатил за свет, то происходило отключение у всех жильцов.
По инициативе прокуратуры 3 трансформатора переданы в коммунальную собственность, абонентам открыты отдельные лицевые счета и установлены индивидуальные счетчики.
Также выявили 64 бесхозных трансформатора, обеспечивающих электричеством более 90 тысяч жителей, которые находились в аварийном состоянии и часто выходили из строя.
Принятыми мерами прокуратуры 8 трансформаторов, подключенных к 12 тысячам граждан, переданы в собственность акимата для ремонта и дальнейшего обслуживания. Остальные находятся в процессе передачи.
Данная работа была проделана в рамках проекта «Выведение из тени самовольных монополистов».