В волгоградском РПН назвали причину подъема заболеваемости корью

Первые случаи кори импортированы в РФ в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори, в первую очередь в связи с отказом, а также медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства, в частности, у лиц, ведущих кочевой образ жизни.