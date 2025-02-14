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В Ростовской области ожидаются резкие колебания температуры

С 15 по 20 февраля в Ростовской области прогнозируют ослабление морозов и резкое похолодание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 15 по 20 февраля ожидается изменение погодных условий с резкими колебаниями температуры. Об этом предупредили в гидрометцентре.

Так, в субботу, 15 февраля, ожидается ослабление морозов из-за выноса теплых воздушных масс. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже −8 градусов, а утром и днем будет от 0 градусов до +5. В этот день ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

Но уже 16 и 17 февраля температура воздуха резко понизится. Ночью будет до −12 градусов, а по северу области — до −18. Днем же будет от −3 до −10. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

С 18 по 20 февраля морозы только усилятся. Ночью по северу области столбики термометров опустятся до −23 градусов, в других районах в темное время суток будет от −11 до −18 градусов. Днем же будет — −3 — −9.