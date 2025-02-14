В Ростовской области ожидаются резкие колебания температуры

Так, в субботу, 15 февраля, ожидается ослабление морозов из-за выноса теплых воздушных масс. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже −8 градусов, а утром и днем будет от 0 градусов до +5. В этот день ожидаются осадки, мокрый снег и снег.