Больше тысячи аварий и почти сотня смертей: как власти планируют снизить число ДТП в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 14 февраля). Дорожная безопасность в столице остается одной из самых острых проблем. По данным Кенгаша народных депутатов Ташкента, за прошлый год в городе произошло 1 280 дорожно-транспортных происшествий. Из них 1 189 ДТП завершились травмами, а в 91 случае люди погибли. Особенно тревожит количество аварий с участием пешеходов — таких случаев зарегистрировано 720. Еще 98 ДТП были связаны с превышением скорости.