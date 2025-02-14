Больше тысячи аварий и почти сотня смертей: как власти планируют снизить число ДТП в Ташкенте

Что будут делать в этом году?
Эти цифры говорят о том, что ситуация требует срочного вмешательства. Чтобы сократить количество аварий, Управлению безопасности дорожного движения поручено пересмотреть организацию уличного движения.
Власти намерены выявить улицы и перекрестки, не соответствующие требованиям транспортной инфраструктуры, и устранить их недостатки. Также будет проведен детальный анализ транспортных и пешеходных потоков, позволяющий определить места с наибольшей аварийностью и принять дополнительные меры для снижения смертности на дорогах.
Одним из решений станет усиление контроля за превышением скорости. Для этого планируется закупить 10 мобильных фоторадаров.
В местах, где пешеходы часто переходят дорогу в неположенных местах, появятся железные ограждения. Вдобавок в Ташкенте организуют 12 приподнятых пешеходных переходов, чтобы сделать передвижение горожан, особенно детей, более безопасным.
Но достаточно ли этого?
Эти меры — шаг в правильном направлении, но остается вопрос: будут ли они реализованы вовремя и в полном объеме? Пока же в Ташкенте ежедневно происходят аварии, водители продолжают игнорировать ПДД, а улицы остаются неприспособленными для безопасного передвижения.