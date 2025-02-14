Отмечаете или нет, а придется День Влюбленных при свечах провести: Кто в Кишиневе останется на целый день без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил о плановых отключениях электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 14 февраля 2025.
Ботаника.
Ул. Гренобле, 134, 255/1, 257, 259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, В. Кручий, 25 — частично, с 08:50 до 16:40.
Буюканы.
Ул. Б. Лэутару, 9B, 21, E. Кока, 11B, 15, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23A, 23/1, И. Раду, 1−11, 11A, 2−12, 12A, М. Лэтэрецу, 1−39, 2−46, 46/1, 46/2 — частично, с 09:40 до 17:00.
Чеканы.
Ул. А. Руссо, 9999, Дж. Латинэ, 14, 9002, M. Маноле, 2/1, 9001, 9002, Вадул-луй-Водэ, 80/1 — частично, с 08:40 до 11:00.