Отмечаете или нет, а придется День Влюбленных при свечах провести: Кто в Кишиневе останется на целый день без электричества — публикуем адреса

Ул. Б. Лэутару, 9B, 21, E. Кока, 11B, 15, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23A, 23/1, И. Раду, 1−11, 11A, 2−12, 12A, М. Лэтэрецу, 1−39, 2−46, 46/1, 46/2 — частично, с 09:40 до 17:00.