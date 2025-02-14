Инспекция МАГАТЭ пройдет в Беларуси 19 февраля в связи с договором о нераспространении ядерного оружия

Инспекция МАГАТЭ едет в Беларусь по договору о нераспространении ядерного оружия. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии пройдет 19 февраля 2025 года в научном учреждении «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук. По данным ведомства, это необходимо из-за соглашения о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия.
В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС обратили внимание на то, что в рамках инспекции планируется проведение физической инвентаризации ядерного материала, а также проверка ведения отчетной документации.
Ранее госсекретарь Совбеза Александр Вольфович ответил на упреки Запада об угрозах из Беларуси.
Тем временем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала о конфиденциальных просьбах администрации Трампа к Беларуси.
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