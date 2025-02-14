Инспекция МАГАТЭ пройдет в Беларуси 19 февраля в связи с договором о нераспространении ядерного оружия

Уточняется, что плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии пройдет 19 февраля 2025 года в научном учреждении «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук. По данным ведомства, это необходимо из-за соглашения о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия.