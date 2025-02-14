Белорусский генетик: здоровый человек является носителем трех — девяти мутаций

Она обратила внимание на то, что заболевания, связанные с семейной историей, по большей части наследуются аутосомно-рецессивно. Подразумеваются ситуации, когда здоровый человек, носитель рецессивной, условной слабой, мутации встречает партнера или же супруга с точно такой же мутацией. В связи с этим у ребенка в 25% реализуется конкретное заболевание. Таким образом появляется основная масса метаболических болезней, в том числе фенилкетонурия, которая часто встречается в Беларуси.