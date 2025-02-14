В Иркутске идет подготовка к реконструкции КОС левого берега

Оборудование изношено более чем на 80%. После реконструкции производительность очистных увеличится до 255 тысяч кубометров в сутки. В планах уже есть строительство первой очереди левобережных очистных. До конца года хотят провести закупки и в 2026 начать работы. В 2024 году завершилась реконструкция КОСов правого берега.