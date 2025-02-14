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В Иркутске идет подготовка к реконструкции КОС левого берега

Уже готов проект и получены разрешение от Росприроднадзора и Главгосэкспертизы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полным ходом идет подготовка к реконструкции КОС левого берега. Как сообщили в администрации города, уже готов проект и получены разрешение от Росприроднадзора и Главгосэкспертизы.

— Выяснили, были ли учтены все вопросы при реализации предыдущих очистных сооружений и определили дальнейшие задачи. В целом, муниципальное учреждение готово к проведению реконструкции. Отмечу, чтобы получить финансирование, важно заявить объект в срок, — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Оборудование изношено более чем на 80%. После реконструкции производительность очистных увеличится до 255 тысяч кубометров в сутки. В планах уже есть строительство первой очереди левобережных очистных. До конца года хотят провести закупки и в 2026 начать работы. В 2024 году завершилась реконструкция КОСов правого берега.