В Иркутске идет подготовка к реконструкции КОС левого берега

В Иркутске полным ходом идет подготовка к реконструкции КОС левого берега. Как сообщили в администрации города, уже готов проект и получены разрешение от Росприроднадзора и Главгосэкспертизы.
— Выяснили, были ли учтены все вопросы при реализации предыдущих очистных сооружений и определили дальнейшие задачи. В целом, муниципальное учреждение готово к проведению реконструкции. Отмечу, чтобы получить финансирование, важно заявить объект в срок, — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.
Оборудование изношено более чем на 80%. После реконструкции производительность очистных увеличится до 255 тысяч кубометров в сутки. В планах уже есть строительство первой очереди левобережных очистных. До конца года хотят провести закупки и в 2026 начать работы. В 2024 году завершилась реконструкция КОСов правого берега.