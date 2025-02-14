Снова дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде на выходных

В пятницу днем осадки маловероятны, но в отдельных районах Каракалпакстана, Хорезмской и северной части Навоийской области возможен небольшой дождь и снег. Также местами слабые дожди ожидаются в Сурхандарьинской, Ташкентской и Сырдарьинской областях.
В субботу по всей республике установится сухая погода, за исключением Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областей, где во второй половине дня возможны дожди.
В воскресенье осадки охватят большую часть страны — прогнозируются дожди и снег, за исключением северо-западных регионов, таких как Каракалпакстан и Хорезмская область, где осадков не ожидается.
Температурный фон останется относительно прохладным. В пятницу и субботу днем воздух прогреется до +7…+10°C, а в воскресенье похолодает — температура опустится до +3…+6°C. Ночью ожидается от 0 до +5°C. В некоторых районах республики возможен туман.
Погода в Ташкенте
Сегодня в столице возможен небольшой дождь, а в субботу осадков не ожидается. В воскресенье временами будет дождь с переходом в снег. Температура воздуха сегодня и завтра составит +7…+10°C, но в воскресенье похолодает до +3…+6°C.
Ночью температура в Ташкенте будет колебаться в пределах 0…+3°C. В утренние и ночные часы ожидается туман, который может осложнить видимость на дорогах.