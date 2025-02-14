Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снова дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 14 февраля). Жителей Узбекистана в ближайшие дни ждет неустойчивая погода.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Vaib.Uz

В пятницу днем осадки маловероятны, но в отдельных районах Каракалпакстана, Хорезмской и северной части Навоийской области возможен небольшой дождь и снег. Также местами слабые дожди ожидаются в Сурхандарьинской, Ташкентской и Сырдарьинской областях.

В субботу по всей республике установится сухая погода, за исключением Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областей, где во второй половине дня возможны дожди.

В воскресенье осадки охватят большую часть страны — прогнозируются дожди и снег, за исключением северо-западных регионов, таких как Каракалпакстан и Хорезмская область, где осадков не ожидается.

Температурный фон останется относительно прохладным. В пятницу и субботу днем воздух прогреется до +7…+10°C, а в воскресенье похолодает — температура опустится до +3…+6°C. Ночью ожидается от 0 до +5°C. В некоторых районах республики возможен туман.

Погода в Ташкенте

Сегодня в столице возможен небольшой дождь, а в субботу осадков не ожидается. В воскресенье временами будет дождь с переходом в снег. Температура воздуха сегодня и завтра составит +7…+10°C, но в воскресенье похолодает до +3…+6°C.

Ночью температура в Ташкенте будет колебаться в пределах 0…+3°C. В утренние и ночные часы ожидается туман, который может осложнить видимость на дорогах.