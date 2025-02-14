В здании закрытого детсада на ул. Леонова открыли «Дом семьи»

Пространство «Дом семьи» находится в ведении муниципального учреждения «Молодежный центр». Как ранее сообщала администрация округа, пространство для родителей и детей открылось в декабре 2024 года. Несколько раз в неделю в «Доме семьи» проводятся встречи для семей с участием консультантов, юристов и психологов, мастер-классы по нейрографике, СММ, философский клуб и т. п. Участие в мероприятиях бесплатное. Обязательная регистрация по ссылке.