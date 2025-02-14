ОРВИ набирает обороты. На Кубани растет количество случаев заболевания

На Кубани пик заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно приходится на конец января и начало февраля. Сейчас эпидемии нет, но число вызовов скорой помощи растет, а в школах все больше учеников пропускают занятия. Когда обращаться за медицинской помощью и о мерах профилактики — в нашем материале.
Неделю — 39.
Количество заболевших ОРВИ в России за неделю выросло почти на 13%, за семь дней зарегистрировано 647 тысяч случаев. В Краснодарском крае пока эпидпорог не превышен, но все больше людей обращается за помощью к медикам с признаками гриппа и вирусной инфекции.
«За последние дни примерно вдвое увеличилось количество звонков и почти на 30% выросло число вызовов. Среди пациентов много детей», — прокомментировали в пресс-службе Краснодарской больницы скорой помощи.
Симптомы у пациентов часто схожи — высокая температура, кашель, насморк.
«Мы тяжело переболели всей семьей. Сначала затемпературила дочка-первоклассница, за ней сын 10 лет и годовалая младшая, а потом слегли и мы с супругом. Две недели болели по очереди. У всех тяжелый насморк, температура под 39 держалась дольше 7 дней и сильный кашель. Недавно стало полегче, теперь восстанавливаемся. Дети жалуются на слабость мышц ног», — рассказала жительница краевого центра Алена Супрун.
По словам врача-педиатра Валентины Козловой, высокая температура 39−40,2 на протяжении 6−7 дней — типичная жалоба среди ее пациентов. У детей с ослабленным иммунитетом и малышей нередко развиваются осложнения.
«В последнее время участились случаи заболеваний пневмонией и пиелонефритом. Многие родители, к сожалению, слишком долго откладывают визит к врачу, обращаясь за медицинской помощью лишь на 4−6 день болезни. Это может привести к серьезным осложнениям и затруднить лечение. Поэтому крайне важно консультироваться со специалистом сразу же, как только у ребенка появились первые признаки недомогания», — сказала она.
Порог не превышен.
В школах сейчас также немало болеющих. В некоторых классах на уроках отсутствует до четверти коллектива.
«Сын учится в частной школе, на два дня учеников перевели на дистанционное обучение. Родителям объяснили, что это сделано для того, чтобы снизить контакты между детьми и тем самым уменьшить риск распространения гриппа и ОРВИ среди школьников», — рассказал житель Краснодара Олег Мостовой.
В Краснодарском крае, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали почти три тысячи случаев заболевания ОРВИ. В их числе 328 заболевших гриппом. При этом грипп диагностировали у тех, кто не делал прививок.
«Превышения эпидемического порога ни по краю, ни по отдельным муниципальным образованиям пока нет. Большую часть ОРВИ вызвали вирусы негриппозной этиологии, в основном — риновирусы. Количество случаев заболевания продолжает медленно расти», — прокомментировала руководитель пресс-службы ведомства Ирина Воронкова.
Как отличить грипп.
Простуду и грипп легко спутать, так как у них много общих симптомов. Однако между ними есть важные различия.
В Краснодарской краевой инфекционной больнице объяснили, по каким признакам можно распознать недуг. Так, простуда начинается постепенно, ее основные симптомы: заложенный нос, легкий кашель, небольшая боль в горле, невысокая температура (до 38°C), умеренная усталость. Как правило, болезнь длится 7−10 дней. Грипп же начинается резко с высокой температуры (39°C и больше). Беспокоят сильный озноб, головная боль, сухой кашель, выраженная слабость. Болезнь длится от 7 до 14 дней, но восстановление может затянуться. У гриппа высок риск осложнений.
Чтобы избежать заболевания, медики советуют в первую очередь соблюдать правила личной гигиены.
«Часто мойте руки с мылом, пользуйтесь антибактериальными салфетками, избегайте контакта с больными, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, старайтесь не посещать многолюдных мест, пользуйтесь защитными масками в местах массового скопления людей. В случае проявления первых признаков заболевания следует оставаться дома и вызвать врача», — добавила Ирина Воронкова.
Превышения эпидпорога пока нет, но число заболевших продолжает медленно расти.
Здоровое питание и физическая активность.
"Профилактика — лучший способ избежать простудных заболеваний. Во-первых, это здоровое питание: включите в рацион больше овощей и фруктов. Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые укрепят ваш иммунитет, а белковая пища поможет в формировании иммунных клеток. Не забывайте про теплые напитки. Травяные чаи и морсы помогут увлажнить слизистые и выведут токсины, — рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров. — Во-вторых, регулярная физическая активность: занимайтесь спортом и больше двигайтесь. Если нет возможности ходить в спортзал, старайтесь больше гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
В-третьих, соблюдение режима дня. Недостаток сна ослабляет иммунитет, поэтому важно спать не менее 7−8 часов в сутки, это поможет избежать стресса и эмоционального переутомления. В-четвертых, личная гигиена: регулярно мойте руки с мылом и старайтесь не трогать лицо, чтобы не занести вирусы. В-пятых, одевайтесь по погоде: не переохлаждайтесь".