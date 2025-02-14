ОРВИ набирает обороты. На Кубани растет количество случаев заболевания

«В последнее время участились случаи заболеваний пневмонией и пиелонефритом. Многие родители, к сожалению, слишком долго откладывают визит к врачу, обращаясь за медицинской помощью лишь на 4−6 день болезни. Это может привести к серьезным осложнениям и затруднить лечение. Поэтому крайне важно консультироваться со специалистом сразу же, как только у ребенка появились первые признаки недомогания», — сказала она.