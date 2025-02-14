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Минздрав: исследования аномалий генетики эмбриона будут проводиться в Беларуси

Минздрав сказал про исследования для определения генетических аномалий у плода в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сообщил, что исследования аномалий генетики эмбриона будут проводиться в Беларуси. Подробности рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Беларуси Оксана Прибушеня, сообщает БелТА.

По словам генетика, пилотные исследования по преимплантационному генетическому тестированию, которое позволяет определить генетические аномалии у эмбрионов, будут проводить в РНПЦ «Мать и дитя».

— Конечно же, планируем в пакете помощи для нашего населения проводить пилотные исследования по преимплантационному генетическому тестированию прежде всего хромосомных заболеваний, — уточнила Оксана Прибушеня.

Она отметила, что на какой именно платформе и в каком именно варианте это будет сделано, а также какой экономический прочет будет данного метода исследования, пока говорить преждевременно.

Тем временем белорусский генетик сообщила, что здоровый человек является носителем трех — девяти мутаций.

Ранее Минздрав сообщил о внедрении скрининга детей на СМА: «Лечение в первые месяцы дает абсолютно блестящий эффект».

Тем временем в Беларуси рак начали лечить естественными клетками-киллерами: «Клетки выращивают 11−25 дней».