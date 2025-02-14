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Во Владивостоке популярный каток закрывают до следующей зимы

Каток на «Авангарде» во Владивостоке прекращает работу в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Каток на «Авангарде» в приморской столице в этом году завершает работу. Откроется он только следующей зимой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подробности — в материале.

«Друзья, теплая погода берет свое, и, к сожалению, мы вынуждены закрыть каток до следующей зимы. Восстановить лед уже не представляется возможным. Спасибо, что были с нами в этом сезоне! Ждем вас в следующем — с новыми впечатлениями, яркими моментами и морозными катаниями. До встречи».

Напомним, по словам Бориса Кубая, начиная с понедельника, 17 февраля, в Приморье вновь ворвется арктический холод, который задержится в крае на всю неделю, но уже с 24 числа ситуация с погодой вновь изменится.