Во Владивостоке популярный каток закрывают до следующей зимы

«Друзья, теплая погода берет свое, и, к сожалению, мы вынуждены закрыть каток до следующей зимы. Восстановить лед уже не представляется возможным. Спасибо, что были с нами в этом сезоне! Ждем вас в следующем — с новыми впечатлениями, яркими моментами и морозными катаниями. До встречи».