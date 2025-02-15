Интересные факты и ответы на кроссворд на 14 февраля 2025

Ранее в Англии и Шотландии существовал ритуал празднования Дня святого Валентина: молодые люди бросали в урну соответственное их числу количество записок с именами девушек, а затем тянули их. Девушка, чье имя выпадало, становилась «Валентиной» юноши на год. Эти отношения по своей природе напоминали те, что были между рыцарем и его «дамой сердца».