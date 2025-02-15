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Интересные факты и ответы на кроссворд на 14 февраля 2025

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда на 14 февраля 2025 года, который был посвящен Дню святого Валентина. Проверьте свои знания и узнайте интересные факты, которые, возможно, ускользнули от вашего внимания.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

  1. Валентинка.

Существует версия, что герцог Орлеанский, находясь в заключении, писал любовные послания жене, которые могут считаться одними из первых «валентинок».

  1. Марципан.

В XX веке в Северной Америке появилась традиция дарить дорогие марципаны на День святого Валентина. Примечательно, что марципаны считались обязательным свадебным подарком невесте.

  1. Штраф.

В Саудовской Аравии празднование Дня святого Валентина запрещено и влечет за собой крупные штрафы.

  1. Чосер.

Традиция празднования Дня святого Валентина, как «дня влюбленных», закрепилась в английской литературе с конца XIV века. На это повлияло поверье, отраженное в поэме Джефри Чосера «Птичий парламент», о том, что в этот день птицы ищут себе пару. До Чосера романтическое восприятие Дня святого Валентина в литературе отсутствовало.

  1. Окно.

В XIX веке в День святого Валентина британские девушки гадали на суженого, глядя в окно.

По вертикали:

  1. Дама.

Ранее в Англии и Шотландии существовал ритуал празднования Дня святого Валентина: молодые люди бросали в урну соответственное их числу количество записок с именами девушек, а затем тянули их. Девушка, чье имя выпадало, становилась «Валентиной» юноши на год. Эти отношения по своей природе напоминали те, что были между рыцарем и его «дамой сердца».

  1. Венчание.

В позднем средневековье во Франции и Англии вокруг жития св. Валентина сформировались легенды о тайных венчаниях. Согласно одной из них, император Клавдий II запретил браки, считая, что женатые мужчины хуже воюют. Святой Валентин, полевой врач и священник, тайно венчал влюбленных легионеров, за что был заключен в тюрьму и казнен 14 февраля 269 года.

  1. Библиотека.

В английской библиотеке найдена самая старая «валентинка», написанная в 1477 году.

  1. Бал.

День святого Валентина был популярен в Российской империи среди дворянства, подражавшего европейским традициям. В этот день обменивались «валентинками» из шелка и кружев, а также устраивались балы, несмотря на негативное отношение православной церкви. Балы особенно приветствовались в домах, где были девушки на выданье.

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