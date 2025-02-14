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В центре Ростова произошел новый порыв, тепло ограничено в домах на Соколова

Параметры отопления снова упали в центре Ростова утром 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону произошел повторный порыв теплосети, и сейчас подача отопления ограничена в домах на проспекте Соколова. Об этом информируют в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

Параметры теплоснабжения снижены на проспекте Соколова от улицы Текучева до улицы Пушкинской.

Специалисты уже ведут ремонт. Восстановительные работы планируют завершить до 12 часов 14 февраля.

Напомним, ранее в центре донской столице произошли перебои с отоплением. В частности, ситуация коснулась 350 домов. В этом случае выполнили ремонт, а также провели заполнение системы.

Позже, 13 февраля, стало известно о проблемах с теплоснабжением 49 домов в границах улицы Текучева, Пушкинской, Максима Горького, Красноармейской. Этот порыв оперативно ликвидировали вечером.