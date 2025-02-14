Запланированный авиарейс из Перми в Баку отменили

В аэропорту Большое Савино отменен рейс авиакомпании «ИрАэро» до Баку (Азербайджан), который был запланирован на 18 февраля (вторник). Информация об этом содержится на сайте аэропорта Перми.
Согласно онлайн-табло, ближайший рейс по маршруту «Пермь — Баку» состоится только 25 февраля. О причинах отмены полета — не сообщается.
Рейсы по заданному направлению осуществляются на воздушном судне Superjet, время в пути составляет 3 часа 10 минут. Цены на билеты по направлению варьируются от 15,6 тысяч до 20 тысяч рублей.