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Запланированный авиарейс из Перми в Баку отменили

О причинах не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Большое Савино отменен рейс авиакомпании «ИрАэро» до Баку (Азербайджан), который был запланирован на 18 февраля (вторник). Информация об этом содержится на сайте аэропорта Перми.

Согласно онлайн-табло, ближайший рейс по маршруту «Пермь — Баку» состоится только 25 февраля. О причинах отмены полета — не сообщается.

Рейсы по заданному направлению осуществляются на воздушном судне Superjet, время в пути составляет 3 часа 10 минут. Цены на билеты по направлению варьируются от 15,6 тысяч до 20 тысяч рублей.