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На улицах Челябинска включили 185 новых видеокамер: они помогают полицейским

На улицах Челябинска включили 185 новых видеокамер — речь идет о расширении системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В рамках контракта компания-провайдер установила 185 камер и оборудовала 50 постов видеонаблюдения.

Так, в обзор новых устройств, как говорится в комментарии, попадают стратегически важные участки, включая крупные перекрестки и многолюдные места, такие как площадь Революции и главная пешеходная улица. Система видеонаблюдения в первую очередь помогает правоохранительным органам.

«Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут заметить то, что не видно человеческому глазу, а поворотные механизмы обеспечивают широту охвата территории. Комплексная система в автоматическом режиме передает видеоинформацию правоохранителям для возможности оперативного реагирования», — комментирует начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска Алексей Якутчик.

АПК «Безопасный город» объединяет различные системы мониторинга и реагирования, включая элементы систем оповещения.