На улицах Челябинска включили 185 новых видеокамер: они помогают полицейским

Так, в обзор новых устройств, как говорится в комментарии, попадают стратегически важные участки, включая крупные перекрестки и многолюдные места, такие как площадь Революции и главная пешеходная улица. Система видеонаблюдения в первую очередь помогает правоохранительным органам.