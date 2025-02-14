На улицах Челябинска включили 185 новых видеокамер: они помогают полицейским

В рамках контракта компания-провайдер установила 185 камер и оборудовала 50 постов видеонаблюдения.
Так, в обзор новых устройств, как говорится в комментарии, попадают стратегически важные участки, включая крупные перекрестки и многолюдные места, такие как площадь Революции и главная пешеходная улица. Система видеонаблюдения в первую очередь помогает правоохранительным органам.
«Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут заметить то, что не видно человеческому глазу, а поворотные механизмы обеспечивают широту охвата территории. Комплексная система в автоматическом режиме передает видеоинформацию правоохранителям для возможности оперативного реагирования», — комментирует начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска Алексей Якутчик.
АПК «Безопасный город» объединяет различные системы мониторинга и реагирования, включая элементы систем оповещения.