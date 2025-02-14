Пребывание граждан Ирана и Индии упорядочат в Казахстане

Так, уточняется, что граждане Исламской Республики Иран и Республики Индия въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей, если период их пребывания в Казахстане не превышает 14 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.