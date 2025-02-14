Специалисты по следам на снегу определяют, какие животные были и что они делали. На 11 маршрутах встретили следы трех особей выдры и четырех норок. По характерным приметам определили 15 поселений бобров и примерно 12−15 жилищ ондатры.
В Башкирии подсчитали бобров
В национальном парке «Башкирия» подвели итоги учета околоводных животных. В этом году погодные условия усложнили прохождение по маршрутам, пришлось дождаться, когда выпадет снег, замерзнут реки и инспекторы смогут провести учет, отметили в дирекции.