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В Башкирии подсчитали бобров

В национальном парке «Башкирия» подвели итоги учета околоводных животных. В этом году погодные условия усложнили прохождение по маршрутам, пришлось дождаться, когда выпадет снег, замерзнут реки и инспекторы смогут провести учет, отметили в дирекции.

Источник: Нацпарк «Башкирия»

Специалисты по следам на снегу определяют, какие животные были и что они делали. На 11 маршрутах встретили следы трех особей выдры и четырех норок. По характерным приметам определили 15 поселений бобров и примерно 12−15 жилищ ондатры.

экология