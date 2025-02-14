Субботники начнутся с марта в Севастополе

«В прошлом году мы отреставрировали обелиск “Городу-Герою Севастополю” и мемориал “Героическим защитникам Севастополя в 1941—1942 годах”, в этом приведем в порядок памятник подводникам-черноморцам в районе остановки Матроса Кошки и другие объекты», — перечислил Михаил Развожаев.