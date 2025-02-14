В Ростове на один день после морозов потеплеет до +6 градусов

В Ростове после морозов на один день придет резкое потепление. По данным синоптиков, в субботу, 15 февраля, днем столбик термометра поднимется до +6 градусов.
Ночью не должно быть существенных осадков. А днем — дождь. При этом утром и в первой половине дня мокрый снег может налипать на провода и деревья. Ночью и утром на дорогах может быть гололедица.
А к вечеру начнет холодать — температура опустится до 0 градусов. Ночью — до −5 градусов.
В воскресенье, 16 февраля, днем вновь будет холодно — до −4 градусов. Но уже пасмурно и без осадков.