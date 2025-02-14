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В Ростове на один день после морозов потеплеет до +6 градусов

В субботу в Ростове ожидается резкое потепление, после чего вновь придут морозы.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 64% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове после морозов на один день придет резкое потепление. По данным синоптиков, в субботу, 15 февраля, днем столбик термометра поднимется до +6 градусов.

Ночью не должно быть существенных осадков. А днем — дождь. При этом утром и в первой половине дня мокрый снег может налипать на провода и деревья. Ночью и утром на дорогах может быть гололедица.

А к вечеру начнет холодать — температура опустится до 0 градусов. Ночью — до −5 градусов.

В воскресенье, 16 февраля, днем вновь будет холодно — до −4 градусов. Но уже пасмурно и без осадков.