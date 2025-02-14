В Татарстане составлен антирейтинг управляющих компаний

Госжилинспекция Республики Татарстан представила перечень самых проблемных управляющих компаний за 2024 год, сформированный на основе жалоб от граждан. Всего за год в инспекцию поступило 23,7 тысячи обращений, что на 35% больше, чем в предыдущем году.