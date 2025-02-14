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В Татарстане составлен антирейтинг управляющих компаний

Возглавляет его владелец УК в Альметьевском районе.

Госжилинспекция Республики Татарстан представила перечень самых проблемных управляющих компаний за 2024 год, сформированный на основе жалоб от граждан. Всего за год в инспекцию поступило 23,7 тысячи обращений, что на 35% больше, чем в предыдущем году.

Лидером антирейтинга стал основатель трех управляющих компаний в Альметьевском районе: ЖЭУ-3, «АЛЬЯНС» и «Первый поселок», против него были вынесены 39 предписаний о нарушениях, общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей.

Второе место занял владелец трех компаний в Набережных Челнах: «Ремжилстирой», «Электротехников» и «Махалля». В его отношении было вынесено 31 предписание, а штрафы превысили 1 миллион рублей.

Третье положение в списке заняла нижнекамская «Эйбэт». В ее отношении было составлено 35 протоколов, сумма штрафов составила 955 тысяч рублей.

По данным ведомства, треть всех поступивших заявлений, количество которых составило 88,3 тысячи в республике, связана с деятельностью Жилинспекции.

ЖКХ