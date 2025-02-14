Минздрав сказал про новый подход к скринингу наследственных заболеваний плода

Она заметила, что на первом этапе тестирование может быть выборочное, селективное. Вместе с тем Прибушеня подчеркнула, что в идеале — применить указанный метод для каждой беременной женщины. По ее словам, тестирование сегодня является дорогостоящим, «но должен и будет удешевляться с каждым годом».