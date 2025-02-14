Минздрав сказал про новый подход к скринингу наследственных заболеваний плода. Подробности сообщила заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Беларуси Оксана Прибушеня, передает БелТА.
— Одна из наших надежд — это внедрение в Беларуси нового подхода к скринингу беременных на выявление хромосомных моногенных заболеваний — это неинвазивное пренатальное тестирование, — подчеркнула специалист.
Она заметила, что на первом этапе тестирование может быть выборочное, селективное. Вместе с тем Прибушеня подчеркнула, что в идеале — применить указанный метод для каждой беременной женщины. По ее словам, тестирование сегодня является дорогостоящим, «но должен и будет удешевляться с каждым годом».
— Он позволит выявлять заболевания у плода по анализу крови, взятой у беременной женщины, — заявила врач.
Кроме того, она отметила, что благодаря указанному методу не нужно будет проводить большое число инвазивных процедур, как амниоцентез, вызывающих опасения, так как связаны с риском выкидыша. Представитель Минздрава уточнила, что названный метод генетического скрининга может быть внедрен в стране в среднесрочной перспективе.
Тем временем Минздрав сказал, что исследования аномалий генетики эмбриона будут проводиться в Беларуси.
Кстати, Минздрав сообщил о внедрении скрининга детей на СМА: «Лечение в первые месяцы дает абсолютно блестящий эффект».
А еще белорусский генетик сообщила, что здоровый человек является носителем трех — девяти мутаций.