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«Крузенштерн» планирует выйти в следующий рейс в середине марта

В первом рейсе в 2025 году парусник зайдёт в Марокко, ЮАР и Маврикий.

Барк «Крузенштерн» готовится к выходу в море из Калининграда в середине марта. Об этом сообщают в группе «Барк “Крузенштерн”» ВКонтакте.

В первом рейсе в 2025 году парусник зайдёт в Марокко, ЮАР и Маврикий. Продолжительность рейса составит 4 месяца. Следующий выход из Калининграда в Балтику запланирован на начало августа и продлится 2 месяца.

21 августа в Калининградском морском порту началась Большая африканская экспедиция 2024/2025. Её целью стала оценка состояния биологических ресурсов воды «в исключительных экономических зонах Африки». Об этом сообщается на сайте Балтийской государственной академии.

Большая африканская экспедиция 2024/2025 началась в Калининградском морском порту 21 августа. Её целью станет оценка состояния биологических ресурсов воды «в исключительных экономических зонах Африки». 28 августа парусник отправился в экспедицию от причала Калининградского морского рыбного порта.