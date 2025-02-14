Волгоградцы назвали плюсы и минусы служебных романов

Чаще всего в неслужебные отношения вступают менеджеры — как высшего, так и среднего звена, а также работники ресторанов и гостиниц. Реже всего романтические отношения возникают между теми, кто трудится в сфере науки и образования. Что касается руководителей коллективов, то хотя бы однажды допускал связь с подчиненной или подчиненным каждый второй.
При этом чуть больше половины волгоградцев и жителей ЮФО считают, что в таких отношениях нет никаких плюсов. Это дает повод для сплетен и мешает строить карьеру. К тому же от партнера-коллеги быстро устаешь. Да и поводов для ревности немало.
Но это если речь идет о романе в одном коллективе.
Если же люди одной профессии работают в разных организациях, тут больше плюсов, чем минусов, считают респонденты — есть общие темы для разговора, общение помогает в профессиональном развитии. Позитивно настроены в этом плане представители сферы искусства и медиа, а также маркетологи и IT-специалисты.
Опрос проводился с 1 по 7 февраля, участие в нем приняли 3 502 волгоградца.