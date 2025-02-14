Волгоградцы назвали плюсы и минусы служебных романов

Чаще всего в неслужебные отношения вступают менеджеры — как высшего, так и среднего звена, а также работники ресторанов и гостиниц. Реже всего романтические отношения возникают между теми, кто трудится в сфере науки и образования. Что касается руководителей коллективов, то хотя бы однажды допускал связь с подчиненной или подчиненным каждый второй.