Ростовскую область накрыли туманы, водителей просят быть осторожными на дорогах

Утром 14 февраля Ростовскую область накрыл туман. Сейчас плотная завеса еще сохраняется и создает угрозу на дорогах. Водителям следует быть предельно осторожными в условиях ограниченной видимости, напомнили в управлении Госавтоинспекции.
Автолюбителям рекомендуют не превышать скорость и постоянно следить за дистанцией и боковым интервалом. Особое внимание нужно проявлять вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
— Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно, — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Напомним, с 15 по 20 февраля на Дону ожидаются резкие температурные перепады с сильными морозами. В этот период на дорогах также возможны гололедица и снежные заносы.