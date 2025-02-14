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Ростовскую область накрыли туманы, водителей просят быть осторожными на дорогах

Водителей Ростовской области попросили быть осторожными из-за тумана и гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 февраля Ростовскую область накрыл туман. Сейчас плотная завеса еще сохраняется и создает угрозу на дорогах. Водителям следует быть предельно осторожными в условиях ограниченной видимости, напомнили в управлении Госавтоинспекции.

Автолюбителям рекомендуют не превышать скорость и постоянно следить за дистанцией и боковым интервалом. Особое внимание нужно проявлять вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

— Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, с 15 по 20 февраля на Дону ожидаются резкие температурные перепады с сильными морозами. В этот период на дорогах также возможны гололедица и снежные заносы.