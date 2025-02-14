Омские пенсионеры получат в феврале повышенную пенсию с доплатой за январь

Страховые пенсии в России дополнительно проиндексировали до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5% по итогам 2024 года. На сегодня страховые пенсии в Омской области получают 509 тысяч жителей региона, сообщили в отделении СФР по Омской области.