Омские пенсионеры получат в феврале повышенную пенсию с доплатой за январь

Страховые пенсии в России дополнительно проиндексировали до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5% по итогам 2024 года. На сегодня страховые пенсии в Омской области получают 509 тысяч жителей региона, сообщили в отделении СФР по Омской области.
В феврале омичи начали получать выплату, которая состоит из повышенной февральской пенсии и доплаты за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%.
«Почта России» доставляет пенсии с 3 по 25 февраля. Банки зачислят пенсию за 16 февраля заранее — 14 февраля, а также по графику — 21 февраля.
«Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров», — отметили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Соцфонд изменил правила назначения единого пособия и пособия беременным женщинам в Омской области.