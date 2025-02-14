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Омские пенсионеры получат в феврале повышенную пенсию с доплатой за январь

Выплаты были проиндексированы дополнительно до уровня фактической инфляции.
Источник: Комсомольская правда

Страховые пенсии в России дополнительно проиндексировали до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5% по итогам 2024 года. На сегодня страховые пенсии в Омской области получают 509 тысяч жителей региона, сообщили в отделении СФР по Омской области.

В феврале омичи начали получать выплату, которая состоит из повышенной февральской пенсии и доплаты за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%.

«Почта России» доставляет пенсии с 3 по 25 февраля. Банки зачислят пенсию за 16 февраля заранее — 14 февраля, а также по графику — 21 февраля.

«Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров», — отметили в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Соцфонд изменил правила назначения единого пособия и пособия беременным женщинам в Омской области.