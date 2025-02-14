Садовое кольцо, ТТК и МКАД: какие еще участки дорог переразметят в 2025 году

В текущем году в Москве реализуют новые проекты по переразметке дорог. Это позволит улучшить условия движения транспорта в местах плотной застройки. Кроме того, благодаря переразметке пропускная способность увеличивается в среднем на 15−20 процентов, сокращается время проезда, сложные выезды становятся более безопасными.
«Переразметка — быстрый и экономичный способ улучшения условий для водителей на дорогах с интенсивным движением. На этот год специалисты ЦОДД разработали более 100 проектов по переразметке. Планируем провести работы в том числе на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Митьковском тоннеле (при движении в сторону улицы Русаковской) для удобного перестроения вместо сплошных линий появятся прерывистые. Для реализации этого проекта учтены все критерии безопасного движения: отсутствие опасных радиусов поворота и помех для обзора дороги, хорошая освещенность и небольшая протяженность тоннеля. Планируется изменить разметку, чтобы добавить дополнительные полосы, и на участке от 1-го Сетуньского проезда до Лужнецкой эстакады в двух направлениях.
Дополнительные полосы также появятся в обоих направлениях на участке от улицы Шарикоподшипниковской до Волгоградского проспекта. Для удобного съезда с ТТК на улицу Большую Тульскую в сторону области за счет изменения разметки запланировано обустройство еще одной полосы.
На Садовом кольце появятся еще четыре разворота: два перед проспектом Академика Сахарова и два в районе Павелецкой площади. Это позволит водителям сокращать путь в среднем на несколько километров и быстрее добираться до мест назначения.
Продолжится переразметка и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) — спроектированы дополнительные переходно-скоростные полосы. В 2024 году было добавлено более 40 таких полос, в результате чего увеличилась безопасность и пропускная способность выездов с МКАД.
По итогам прошлого года Москва заняла первое место по безопасному движению среди регионов России. Это стало возможным в том числе благодаря комплексному подходу специалистов Центра организации дорожного движения — переразметке, работе умных камер и дорожного патруля, круглосуточному мониторингу за движением, который осуществляют дежурные ситуационного центра.