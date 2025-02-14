Садовое кольцо, ТТК и МКАД: какие еще участки дорог переразметят в 2025 году

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Митьковском тоннеле (при движении в сторону улицы Русаковской) для удобного перестроения вместо сплошных линий появятся прерывистые. Для реализации этого проекта учтены все критерии безопасного движения: отсутствие опасных радиусов поворота и помех для обзора дороги, хорошая освещенность и небольшая протяженность тоннеля. Планируется изменить разметку, чтобы добавить дополнительные полосы, и на участке от 1-го Сетуньского проезда до Лужнецкой эстакады в двух направлениях.