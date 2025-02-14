Минобразования: единый день открытых дверей в вузах и колледжах пройдет 22 марта

Минобразования сказало, что единый день открытых дверей в вузах и колледжах пройдет 22 марта. Подробности изданию «Настаўнiцкая газета» сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.
По его словам, у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с представителями учреждений образования, а также получить информацию о специальностях, условиях обучения, узнать всю информацию, касающуюся правил приема.
Пищов заметил, что, учитывая тенденции последних лет, в данном мероприятии активно будут принимать участие организации — заказчики кадров. Он обратил внимание на то, что абитуриенты смогут познакомиться с потенциальными работодателями, узнать о перспективах будущего трудоустройства, профессиональной траектории. Также у абитуриентов будет возможность спросить о прохождении производственной практики, получения первого места работы.
Ранее Минобразования Беларуси сказало о сроках приема в вузы в 2025 году.
Кроме того, Минобразования вводит электронную очередь для абитуриентов в Беларуси в 2025.
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