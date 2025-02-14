Минобразования: единый день открытых дверей в вузах и колледжах пройдет 22 марта

Пищов заметил, что, учитывая тенденции последних лет, в данном мероприятии активно будут принимать участие организации — заказчики кадров. Он обратил внимание на то, что абитуриенты смогут познакомиться с потенциальными работодателями, узнать о перспективах будущего трудоустройства, профессиональной траектории. Также у абитуриентов будет возможность спросить о прохождении производственной практики, получения первого места работы.