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В Екатеринбурге 40% детей мигрантов почти не говорят по-русски

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля, УралПолит.Ru. В екатеринбургских школах 40% детей мигрантов плохо владеют русским языком. Об этом журналистам сообщил замгубернатора Павел Креков.

«В школах Екатеринбурга насчитывается порядка 5% детей мигрантов, из них 40% слабо владеют русским языком», — приводит слова Крекова «4 канал».

Также замгубернатора дал комментарий по инициативе Минпросвещения РФ о возвращении в школы дискотек. По его словам, предложение хорошее, однако во время проведения праздников в учебных заведениях необходимо усилить контроль.

УралПолитRu ранее сообщал, что в 2024 году судебные приставы выдворили из Свердловской области 4,2 тысячи мигрантов, которые находились на территории региона нелегально. Это на 1,8 тысячи иностранцев больше, чем в 2023 году.