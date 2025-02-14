В Екатеринбурге 40% детей мигрантов почти не говорят по-русски

«В школах Екатеринбурга насчитывается порядка 5% детей мигрантов, из них 40% слабо владеют русским языком», — приводит слова Крекова «4 канал».
Также замгубернатора дал комментарий по инициативе Минпросвещения РФ о возвращении в школы дискотек. По его словам, предложение хорошее, однако во время проведения праздников в учебных заведениях необходимо усилить контроль.
УралПолитRu ранее сообщал, что в 2024 году судебные приставы выдворили из Свердловской области 4,2 тысячи мигрантов, которые находились на территории региона нелегально. Это на 1,8 тысячи иностранцев больше, чем в 2023 году.