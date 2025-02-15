Кроссворд на 15 февраля 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
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В честь дня рождения Галилео Галилея, 15 февраля, предлагаем немного отвлечься от новостной ленты и погрузиться в мир науки. Наш кроссворд поможет вам проверить свои знания и расширить свой кругозор.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.