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Кроссворд на 15 февраля 2025

В честь дня рождения Галилео Галилея, 15 февраля, предлагаем немного отвлечься от новостной ленты и погрузиться в мир науки. Наш кроссворд поможет вам проверить свои знания и расширить свой кругозор.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.