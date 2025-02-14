Броневики и снегоболотоходы: Минниханов осмотрел выставку техники в Челнах

Первой гостей встретила полевая кухня от мецената Рустама Гатина, которая уже два с половиной года снабжает горячими обедами жителей Лисичанска. За это время челнинцы приготовили почти 4 млн порций — впечатляющий результат.
На выставке было много интересных экспонатов: компания «Блазар» представила автомобиль с скрытым бронированием, готовый выдерживать серьезные нагрузки.
«Ремдизель» удивили защищенным санитарным автомобилем — тактическим медицинским транспортером, который способен работать даже в самых экстремальных условиях.
«Русак» продемонстрировали снегоболотоход, который может передвигаться по любому бездорожью, включая снег, болото, песок и тундру.
Эти машины настоящие помощники в самых сложных ситуациях.
Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии жилого дома в Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».