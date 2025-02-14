В Екатеринбурге появятся камеры, штрафующие за телефон и ремень

В 2025 году на улицах Екатеринбурга установят камеры наблюдения, штрафующие за ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе, за непристегнутый ремень и использование во время движения мобильного телефона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».