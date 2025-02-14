В Екатеринбурге появятся камеры, штрафующие за телефон и ремень

В 2025 году на улицах Екатеринбурга установят камеры наблюдения, штрафующие за ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе, за непристегнутый ремень и использование во время движения мобильного телефона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Камеры наблюдения установят на 19 участках улиц с повышенной аварийностью, они будут работать круглосуточно. Вот полный список нарушений, которые будут фиксировать новые камеры на улицах Екатеринбурга:
1. Проезд стоп-линии на красный сигнал светофора.
2. Выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении.
3. Выезд на встречную полосу движения.
4. Движение с выключенными фарами.
5. Нарушение требований дорожных знаков.
6. Непредоставление преимущества пешеходам.
7. Беседа по телефону за рулем без использования гарнитуры.
8. Игнорирование использования ремня безопасности во время движения.
Камеры установят по следующим адресам:
1. Грибоедова, 18.
2. Бебеля, 116.
3. Техническая, 27.
4. Вильгельма де Геннина рядом с Академика Вонсовского.
5. Титова, 60.
6. Ильича, 2.
7. Щербакова, 35.
8. Димитрова, 73.
9. Корепина, 36Б.
10. Фурманова, 67.
Перекрестки:
1. Куйбышева — Хохрякова.
2. Верх-Исетский бульвар — Кирова — Долорес Ибаррури — Мельникова — Хомякова.
3. Ленина — Карла Либкнехта.
4. 40-летия Комсомола — Сыромолотова.
5. Индустрии — проспект Космонавтов.
6. Малышева — Горького.
7. Татищева — Мельникова.
8. Соболева — Светлореченская.
9. Белинского — Саввы Белых.
Также новые комплексы установят на пяти участках трасс в пригороде Екатеринбурга.
Камеры появятся на дорогах в рамках национального проекта «Инфраструктура жизнедеятельности».