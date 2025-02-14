В Ростове-на-Дону отмечают День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 14 февраля, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поздравил жителей Ростова-на-Дону с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
— С Днем освобождения нашего любимого города, дорогие ростовчане, — написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.
Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года бойцам Красной армии удалось прорвать оборону противника и войти в Ростов по замерзшему руслу реки Дон. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. В итоге была прервана вторая оккупация города, которая длилась с июля 1942 по февраль 1943 года.