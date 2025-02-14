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Прокуратура организовала проверку из-за дефицита лекарств в омских аптеках

Ведомство оценит работу регионального минздрава в области закупок лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области организовала проверку из-за многочисленных жалоб на отсутствие льготных лекарств в аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры оценят деятельность министерства здравоохранения Омской области в области закупки и обеспечения омичей лекарствами, медицинскими изделиями и детскими питанием.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера», — отметили в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области до 90 лет доживает только 1% пенсионеров.