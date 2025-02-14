В строительство нового глэмпинга в Башкирии направят 282 млн рублей

В Башкирии появится еще один глэмпинг. Как стало известно в ходе «Инвестчаса», гостиница «Эко деревня 2» появится в Абзелиловском районе республики. В его строительство намерены вложить более 282 млн рублей.
Как следует из проекта, на территории глэмпинга появятся гостевые домики, банные комплексы и бассейны. Также на объекте построят торговые помещения и заведения общественного питания.
Инвестору проекта сейчас подобрали подходящий участок. В будущем компания намерена возвести большой глэмпинговый комплекс общей стоимостью порядка 3 млрд рублей.
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