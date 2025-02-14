Морозы сменятся осадками: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Тем не менее, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но также шквалистое усиление ветра порывами до 23−28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.