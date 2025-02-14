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Морозы сменятся осадками: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 15—17 февраля. Жители Казахстана начинают ощущать приближение весны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 86% 771 мм рт. ст. +3°
Источник: Nur.kz

Морозная погода быстро сменяется осадками и ветром — после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон.

Как пообещали синоптики, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения.

Тем не менее, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но также шквалистое усиление ветра порывами до 23−28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.