Текслер рассказал вице-премьеру РФ Чернышенко, как в Челябинске строят межвузовский кампус

— Нужно понимать, что строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона, — считает Валерий Фальков. — Это не просто общежитие, в котором будет обеспечено комфортное проживание студентам и учтены их потребности для качественного досуга. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых учёных из других городов и субъектов России, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников.