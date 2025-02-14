Текслер рассказал вице-премьеру РФ Чернышенко, как в Челябинске строят межвузовский кампус

О ходе строительства кампуса.
Тема был поднята на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, посвящённом реализации проектов строительства кампусов мирового уровня в регионах России. В режиме видеоконференцсвязи Алексей Текслер проинформировал вице-премьера о ходе строительства межвузовского кампуса в Челябинской области.
Первый этап строительства уже завершён, напомнил глава региона. В августе прошлого года две гостиницы полностью ввели в эксплуатацию, они заселены и функционируют. Реализация второго этапа проекта включает в себя строительство ещё шести гостиниц — две семиэтажных и четыре 16-этажных. Их общая площадь — 62 тысячи квадратных метров. Вместе они будут рассчитаны более чем на 3000 мест.
— Строительство идёт полным ходом, — рассказал Алексей Текслер. — Коробки всех шести зданий готовы. Сейчас ведутся фасадные, отделочные работы и остекление. На объекте задействовано 375 человек. Планируем завершить строительно-монтажные работы в декабре этого года, далее провести пусконаладочные работы и, согласно дорожной карте, ввести объекты в эксплуатацию в апреле 2026 года. Уверен, что все обозначенные сроки по второму этапу будут соблюдены.
Что включит третий этап воплощения проекта.
Алексей Текслер также проинформировал вице-премьера о работе над третьим этапом строительства, который включает в себя учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал общей площадью 51 тысяча квадратных метров. Так, проектная документация по нему находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.
— Наша главная задача — получить положительное заключение Главгосэкспертизы в установленные сроки, — подчеркнул губернатор. — Коллеги ежедневно докладывают мне о ситуации. Все возникающие вопросы мы оперативно решаем. Подтверждаю, что никаких отклонений от графика нет, и все обозначенные сроки будут выполнены.
Глава региона добавил, что в мае на территории кампуса планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, а параллельно началось строительство плавательного бассейна. Помимо лыжероллерной трассы, которая входит в третий этап строительства, на территории кампуса будут функционировать ещё два крупных спортивных объекта — ФОК и бассейн.
Какими получились первые гостиницы межвузовского кампуса.
Пока строительство межвузовского кампуса продолжается, его первые две гостиницы уже полностью заселены.
В зданиях есть номера блочного типа, которые предусматривают двухместное размещение, а студенты аспирантуры и старших курсов могут жить даже по одному. Каждая комната оснащена ванной, туалетом и кухней, и в целом для студентов там есть всё необходимое. Мало того, здесь также сделали уютные зоны для отдыха. При этом жить в общежитии гораздо дешевле, чем снимать квартиру.
Гостиницами такой тип размещения студентов называют потому, что в отличие от общежития студентам здесь представляют различные услуги: уборку номеров, возможность воспользоваться прачечной и так далее.
Проживать в гостиницах могут студенты из семи вузов области, а именно — Челябинского госуниверситета, Южно-Уральского госуниверситета, Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, Южно-Уральского государственного аграрного университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, а также Международного института дизайна и сервиса.
— Когда я попала в блок, то была в шоке, — поделилась эмоциями с нашим корреспондентом студентка третьего курса МИДиС Виктория Лемешева. — Здесь есть новая техника, чистые номера, а у меня в комнате есть даже балкончик.
Мнение со стороны.
Важность появления такого объекта в Челябинске отмечал и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. По мнению министра, создание кампусов мирового уровня в разных регионах кардинально меняет представления об университетах.
— Нужно понимать, что строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона, — считает Валерий Фальков. — Это не просто общежитие, в котором будет обеспечено комфортное проживание студентам и учтены их потребности для качественного досуга. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых учёных из других городов и субъектов России, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников.
О том, что в Челябинске на базе ЮУрГУ и ЧелГУ появится межуниверситетский кампус, стало известно в августе 2021 года. В октябре 2022 года региональное правительство и ВТБ заключили соглашение о реализации этого проекта стоимостью 16,7 миллиарда рублей сроком на 16 лет.