Кондратьев и Прошунин посетили фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетили XVIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Перед началом гала-концерта они лично поприветствовали маэстро, рассказал Прошунин.
«Со сцены к слушателям обратился секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Ростиславович Мединский, открыв двухнедельную программу», — написал в своем телеграм-канале глава Сочи.
Он также отметил, что этот фестиваль можно считать визитной карточкой курорта. Каждый год культурное мероприятие посещают десятки тысяч ценителей классической музыки.
Зимний фестиваль искусств стартовал на курорте 12 февраля. Участие в нем принимают Константин Хабенский, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Валерий Гергиев, Ильдар Адбразаков, Альбина Шагимуратова, Вадим Репин и другие артисты.
Завершится фестиваль 23 февраля.